Ученые доказали полезность размышления вслух

Испанские ученые доказали, что размышления вслух помогают успешнее решать поставленные задачи. Статья исследователей появилась в журнале Electronic Journal of Research in Educational Psychology, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Университета Гранады (UGR), сотрудники которого принимали участие в работе, передает Лента.ру.

В рамках исследования ученых интересовала научная деятельность старшекурсников UGR. Участники эксперимента были изолированы друг от друга, а их поведение записывалось на видеокамеру. Во время опыта ученые просили добровольцев решать задачи сначала молча, а потом размышляя вслух.

В результате, исследователям удалось установить, что, рассуждая вслух, добровольцы не только решали быстрее, но и справлялись с более сложными заданиями. Кроме этого, дополнительный рост эффективности наблюдался, когда студентам разрешали пользоваться графическим представлением информации.

Исследователи надеются, что их результаты помогут в создании эффективных механизмов мышления и решения конкретных прикладных задач. В частности, ученые подчеркивают, что представление задачи в удобном виде (графическом и звуковом, в данном случае) является ключевым фактором ее решения.