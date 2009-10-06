Брюс Уиллис хочет купить Черкасский водочный завод

Американский актер Брюс УИЛЛИС решил купить акции польско-французской Вelvedere Group, которая среди прочего с конца 2007 года является владельцем Черкасского водочного завода.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщила компания Вelvedere Group.

«Брюс УИЛЛИС... в разговоре с правлением Belvedere выразил желание лично, в том в числе финансово, принять участие в работе компании, чтобы ускорить развитие марки Sobieski и других марок группы Belvedere», – отмечается в сообщении.

В Вelvedere Group отметили, что Б.УИЛЛИС, который рекламировал польский бренд водки Sobieski, может войти в совет директоров группы на ближайшем заседании акционеров компании, однако не уточнили, какой пакет акций планирует приобрести актер.

По данным польских медиа, Б.УИЛЛИС был лицом рекламной кампании водки Sobieski, за которую, по неофициальным данным, получил от Вelvedere Group 16 млн. долл.

Б.УИЛЛИС рекламировал один из самых известных польских брендов, в частности, в Испании, Франции, странах Балтии и Китае.

По данным TVNCNBCbussines, после новости о возможной покупке американским актером пакета Вelvedere Group акции компании подорожали на 11%.

TVNCNBCbussines отмечает, что некоторые акционеры могут быть заинтересованы в продаже своих акций, поскольку фирма имеет большие долги перед банками и с трудом обслуживает их.

Справка УНИАН. Созданная в 1991 году во Франции Вelvedere Group продает алкогольные напитки в 30 странах мира и имеет собственные производства в США, Польше, Литве, Болгарии, Испании, Бразилии и Украине.

На сегодняшний день одна из самых известных марок группы Sobieski занимает седьмое место в мире среди водки премиум-класса.

В первой половине 2009 года Belvedere продала алкоголя почти на 300 млн. евро, что более чем на 30% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Доходы группы в 2008 году выросли на 13% – до почти 1,2 млрд. евро, но при этом компания понесла свыше 60 млн. евро убытка по сравнению с 0,9 млн. евро прибыли в 2007 году.