Депутатские феромоны: подборка самых горячих поцелуев и объятий из Верховной Рады ко Дню влюбленных (видео)
17:30, 14 февраля 2018
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Оказывается, кроме как спорить и принимать законопроекты, депутаты активно обмениваются знаками внимания.
Депутатские феромоны: подборка самых горячих поцелуев и объятий с Верховной Рады ко Дню влюбленных
День Валентина - самый романтический праздник года. Поэтому именно в этот день мы решили собрать самые горячие поцелуи и объятия народных избранников на их рабочем месте - в Верховной Раде.
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Оказывается, кроме как спорить и принимать законопроекты, депутаты активно обмениваются знаками внимания.
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