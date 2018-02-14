Депутатские феромоны: подборка самых горячих поцелуев и объятий из Верховной Рады ко Дню влюбленных (видео)

Оказывается, кроме как спорить и принимать законопроекты, депутаты активно обмениваются знаками внимания.

День Валентина - самый романтический праздник года. Поэтому именно в этот день мы решили собрать самые горячие поцелуи и объятия народных избранников на их рабочем месте - в Верховной Раде.

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Оказывается, кроме как спорить и принимать законопроекты, депутаты активно обмениваются знаками внимания.