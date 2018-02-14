Депутатские феромоны: подборка самых горячих поцелуев и объятий из Верховной Рады ко Дню влюбленных (видео)

17:30, 14 февраля 2018
Курьёзы
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Оказывается, кроме как спорить и принимать законопроекты, депутаты активно обмениваются знаками внимания.

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Теги: #Верховная Рада#народные депутаты#День Валентина#поцелуи#объятия