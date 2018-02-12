"До свиданья наш ласковый Миша": соцсети бурно обсуждают изгнание Саакашвили из Украины

Социальные сети бурно отреагировали на эти события. Однако в основном, люди довольно иронично отзывались о задержании Саакашвили.

Задержанного днем 12 февраля в столичном ресторане "Сулугуни" экс-президента Грузии и лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили отправили самолетом в Польшу в рамках реадмиссии - возвращении нелегального мигранта в страну, из которой он прибыл. Социальные сети бурно отреагировали на эти события. Однако в основном, люди довольно иронично отзывались о задержании Саакашвили. Ну шо, поляки, прийняли закон проти нашого Бандери? Нате вам подаруночок #Саакашвили — Konstantin Kukuškin (@KKKukushkin) February 12, 2018

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