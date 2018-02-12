"До свиданья наш ласковый Миша": соцсети бурно обсуждают изгнание Саакашвили из Украины

19:27, 12 февраля 2018
Курьёзы
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В соцсетях обсуждают изгнание Саакашвили / Facebook

Социальные сети бурно отреагировали на эти события. Однако в основном, люди довольно иронично отзывались о задержании Саакашвили.

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Новость в сюжете: Депортация Саакашвили
Теги: #реакция соцсетей#депортация Саакашвили