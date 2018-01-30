"Движения очень странные": эксперты ломают голову над вирусным видео с принимающей душ крысой

Предполагается, что кто-то специально намылил животное и, вероятно, выдрессировал его так себя вести.

Возможно, вы видели вирусное видео "Крыса принимает душ". Однако эксперты называют эту историю неправдоподобной. Во-первых, говорят они, это не крыса, а во-вторых, она не принимает душ.

Так, специалист Хельсинкского университета Туомас Айвело уверен, что в нормальной ситуации крыса не стала бы так себя вести, передает 9gag.

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"Движения очень странные. Крыса ведет себя так, как будто хочет от чего-то избавиться. Мыло на теле явно является проблемой для животного. Когда крысы чистят себя, они обычно используют язык и зубы", - говорит он.

Кроме того, эксперты рассказали, что животное на записи - не крыса. Это пакарана, другой тип коричневого грызуна, из Южной Америки.

Ранее в сети появились снятые в Перу кадры, на которых крыса стоит в кухонной раковине на задних лапах и "принимает душ".