Такого вы еще не видели: крыса "приняла душ" с мылом, как человек (видео)
16:09, 29 января 2018
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Снятый диджеем ролик с крысой в кухонной раковине собрал миллионы просмотров за несколько дней.
Грызун попал на видео во время водных процедур / Скриншот
В сети появились снятые в Перу кадры, на которых крыса стоит в кухонной раковине на задних лапах и "принимает душ".
Удивительно, но животное делает это, как человек: трет подмышки, голову, обильно намылившись, передает Daily Mail.
"Никогда в жизни такого не видел... Крыса мылась около 30 секунд, а потом убежала. Думаю, она просто хотела хорошенько отмыться", — прокомментировал 36-летний диджей Корреа, заставший грызуна на своей кухне.
Ранее крыса вызвала панику в вагоне метро Нью-Йорка. Этот инцидент один из свидетелей снял на видео.
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