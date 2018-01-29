Такого вы еще не видели: крыса "приняла душ" с мылом, как человек (видео)

Снятый диджеем ролик с крысой в кухонной раковине собрал миллионы просмотров за несколько дней.

В сети появились снятые в Перу кадры, на которых крыса стоит в кухонной раковине на задних лапах и "принимает душ".

Удивительно, но животное делает это, как человек: трет подмышки, голову, обильно намылившись, передает Daily Mail.

"Никогда в жизни такого не видел... Крыса мылась около 30 секунд, а потом убежала. Думаю, она просто хотела хорошенько отмыться", — прокомментировал 36-летний диджей Корреа, заставший грызуна на своей кухне.

Ранее крыса вызвала панику в вагоне метро Нью-Йорка. Этот инцидент один из свидетелей снял на видео.