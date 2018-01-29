Такого вы еще не видели: крыса "приняла душ" с мылом, как человек (видео)

16:09, 29 января 2018
Курьёзы
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Грызун попал на видео во время водных процедур / Скриншот

Удивительно, но животное делает это, как человек: трет подмышки, голову, обильно намылившись, передает Daily Mail.

"Никогда в жизни такого не видел... Крыса мылась около 30 секунд, а потом убежала. Думаю, она просто хотела хорошенько отмыться", — прокомментировал 36-летний диджей Корреа, заставший грызуна на своей кухне.

Ранее крыса вызвала панику в вагоне метро Нью-Йорка. Этот инцидент один из свидетелей снял на видео.

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