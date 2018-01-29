"Они открывают тот ящик Пандоры, который нельзя зализать": Саакашвили оговорился во время выступления (видео)

Во время своей сегодняшней речи на брифинге Саакашвили выдал очередной перл.

Сегодня в административной палате Верховного суда началось рассмотрение иска бывшего главы Одесской ОГА, лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Украины Петра Порошенко относительно лишения указом президента Саакашвили украинского гражданства.

Во время своего выступления после заседания Саакашвили выдал очередной перл, оговорившись во время своей речи.

Так, говоря о вопросе этнической принадлежности большинства руководства страны и депутатов ВР, он сказал дословно: "Они открывать тот ящик Пандоры, который нельзя зализать. Нельзя на такие вещи играть..."

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Позже стало известно, что в заседании Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины, который рассматривал иск лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили к президенту Украины Петра Порошенко относительно незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства, объявлен перерыв до 16 февраля.

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, так как он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.

25 октября Саакашвили сообщил, что получил из Администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.

Напомним, ящик Пандоры — мифическая шкатулка из древнегреческой мифологии. Согласно древнегреческой мифологии, Пандора узнала от своего мужа, что в их доме есть шкатулка, которую ни в коем случае нельзя открывать. Если нарушить запрет, то на весь мир и всех его обитателей ждут неисчислимые беды. Из-за любопытства, она все же сняла крышку ящика — и на людей упали всевозможные бедствия.

Обновлено. 9 февраля стало известно, что Саакашвили задержали. Народный депутат Игорь Луценко сообщил о задержании экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Альфой".