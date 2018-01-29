Суд продолжит рассмотрение иска Саакашвили к Порошенко 16 февраля

Судья напомнила участникам процесса, что срок рассмотрения данного дела до 3 марта.

В заседании Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины, который рассматривал иск лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили к президенту Украины Петра Порошенко относительно незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства, объявлен перерыв до 16 февраля.

Читайте такжеСаакашвили пригрозил "радикальными действиями" в случае его ареста

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны Михеила Саакашвили об отводе представителя президента Украины Петра Порошенко в суде.

Ходатайство Саакашвили о привлечении представителя Государственной миграционной службы в качестве третьей стороны без самостоятельных исковых требований на данный момент пока не решено.

По просьбе стороны истца в судебном заседании объявлен перерыв до 10 часов 16 февраля.

Объявляя перерыв, председательствующая по делу судья напомнила участникам процесса, что срок рассмотрения данного дела до 3 марта.

Обновлено. 9 февраля стало известно, что Саакашвили задержали. Народный депутат Игорь Луценко сообщил о задержании экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Альфой".