Джастин Трюдо на экономическом форуме покорил всех носками с Чубаккой (фото)

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, известный своей любовью к оригинальным носкам, покорил соцсети очередной пары. На Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке 20 сентября канадский премьер пришел в носках с Чубаккой.

"Джастин Трюдо, я думал, мы друзья? Носки с Чубакка?", - пошутил звезда "Звездного пути" Уильям Шэтнер.

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Отметим, что это не единственные носки по мотивам "Звездных войн" в коллекции канадского премьера. Так, 4 мая, в Национальный день "Звездных войн", на встречу со своим ирландским коллегой политик надел носки с изображением дроидов из фильма.

Justin Trudeau is wearing Chewbacca socks I'M DEAD pic.twitter.com/7d0qV2IEt5 — Gary He (@garyhe) 20 сентября 2017 г.

Как сообщал УНИАН, перед оригинальными носками Трюдо не устояла даже Ангела Меркель.