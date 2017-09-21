Джастин Трюдо на экономическом форуме покорил всех носками с Чубаккой (фото)

11:24, 21 сентября 2017
Курьёзы
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На Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке канадский премьер пришел в носках с Чубаккой.

Трюдо славится своей любовью к оригинальным носкам / Twitter William Shatner

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, известный своей любовью к оригинальным носкам, покорил соцсети очередной пары. На Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке 20 сентября канадский премьер пришел в носках с Чубаккой.

"Джастин Трюдо, я думал, мы друзья? Носки с Чубакка?", - пошутил звезда "Звездного пути" Уильям Шэтнер.

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Отметим, что это не единственные носки по мотивам "Звездных войн" в коллекции канадского премьера. Так, 4 мая, в Национальный день "Звездных войн", на встречу со своим ирландским коллегой политик надел носки с изображением дроидов из фильма. 

Как сообщал УНИАН, перед оригинальными носками Трюдо не устояла даже Ангела Меркель.

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Теги: #носки Трюдо#Трюдо носки с чубаккой