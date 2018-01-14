Вооруженные снежками российские полицейские пытались остановить автомобиль (видео)

18:20, 14 января 2018 Курьёзы 1257

Полицейские РФ снег бросали в лобовое стекло автомобиля.

В российском Южно-Сахалинске патрульные полицейские пытались остановить угнанную иномарку, бросая снежки в лобовое стекло. Однако правонарушитель не остановился и продолжил движение. Позже Toyota Camry остановили, пишут местные СМИ.

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