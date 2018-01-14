Вооруженные снежками российские полицейские пытались остановить автомобиль (видео)
18:20, 14 января 2018
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Полицейские РФ снег бросали в лобовое стекло автомобиля.
Российские полицейские пытались остановить угнанную иномарку, бросая снежки в лобовое стекло / фото СУ СКР
В российском Южно-Сахалинске патрульные полицейские пытались остановить угнанную иномарку, бросая снежки в лобовое стекло.
Однако правонарушитель не остановился и продолжил движение.
Позже Toyota Camry остановили, пишут местные СМИ.
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