Футболисты шотландской команды за пять секунд нанесли четыре удара по воротам, но так и не забили (видео)
Сейв полевого игрока и голкипера, а также две штанги, помешали хозяевам отметиться в сетке ворот.
Игроки шотландского клуба "Росс Каунти" еще долго будут вспоминать поединок 21-го тура внутреннего первенства против "Сент-Джонстона".
Об этом пишет ТСН.
Читайте такжеВратарь вьетнамского клуба специально пропустил три мяча в знак протеста против решения судьи (видео)
В одном из эпизодов, футболисты хозяев в течение 5 секунд сумели нанести по воротам соперника сразу 4 выстрела. Тем не менее, ни один из этих ударов не достиг цели, ведь все попытки "Росс Каунти" сумел нивелировать оппонент.
Сейв полевого игрока и голкипера, а также две штанги, помешали хозяевам хотя бы один раз отметиться в сетке ворот. Вот, что значит невезение, и как с ним бороться. Следует отметить, что сама игра завершилась со счетом 1:1.