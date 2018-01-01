Футболисты шотландской команды за пять секунд нанесли четыре удара по воротам, но так и не забили (видео)

Игроки шотландского клуба "Росс Каунти" еще долго будут вспоминать поединок 21-го тура внутреннего первенства против "Сент-Джонстона".

Об этом пишет ТСН.

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В одном из эпизодов, футболисты хозяев в течение 5 секунд сумели нанести по воротам соперника сразу 4 выстрела. Тем не менее, ни один из этих ударов не достиг цели, ведь все попытки "Росс Каунти" сумел нивелировать оппонент.

Сейв полевого игрока и голкипера, а также две штанги, помешали хозяевам хотя бы один раз отметиться в сетке ворот. Вот, что значит невезение, и как с ним бороться. Следует отметить, что сама игра завершилась со счетом 1:1.