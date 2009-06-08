Украинцев по фамилии Галушко обещают бесплатно накормить в Полтаве

Любой житель Украины по фамилии ГАЛУШКО может бесплатно покушать в любом ресторане или кафе Полтавы.

Как передает корреспондент УНИАН, это пообещал мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ во время праздника украинской галушки в городе.

«Кризис нужно встречать хорошим аппетитом, а провожать – с Полтавскими галушками»,-заявил мэр.

На протяжении выходных в Полтаве можно было полакомиться традиционной украинской пищей - галушками с мясом, сыром, сметаной, печенкой, картофелем со шкварками, с разными специями.

В ходе праздника гостей развлекали костюмированные герои, а все желающие фотографировались с переодетыми персонажами времен Полтавской битвы. Творческие коллективы городского Дома культуры и Малой академии искусств представили концертную программу, конкурсы и развлечения.

На организацию этого праздника из бюджета не выделяли средств - все за счет спонсоров.

Как сообщалось, галушка стала официальным символом Полтавы, а памятный знак галушке официально внесен в символику города. Такое решение 11 декабря 2008 года приняли депутаты горсовета.

1 апреля 2006 году в Полтаве был открыт памятник галушке. Он расположен у музея Ивана Котляревского. Памятник представляет собой большую глубокую тарелку с 12-ю галушками и ложкой.

В Полтаве ежегодно проходят праздники галушки, а также выставки «История полтавской галушки».

В мае 2008 года 19-летний студент-третьекурсник Полтавского кооперативного университета потребительской кооперации Геннадий ЧИПКО установил рекорд Гиннесса по скорости поедания галушек - он съел порцию из 12 галушек за 52,3 секунды.