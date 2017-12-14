Водолазы установили рождественский вертеп в аквариуме Мадрида (видео)
16:01, 14 декабря 2017Курьёзы
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За тем, что происходит на дне, также наблюдали скаты и черепахи.
Водолазы установили рождественский вертеп в аквариуме Мадрида. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Для этого они решились окунуться в емкость, где живут пять различных видов морских хищников. За тем, что происходит на дне, также наблюдали скаты и черепахи.
Поздравлять морских животных с Рождеством уже стало традицией.
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