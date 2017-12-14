Водолазы установили рождественский вертеп в аквариуме Мадрида (видео)

Водолазы установили рождественский вертеп в аквариуме Мадрида. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для этого они решились окунуться в емкость, где живут пять различных видов морских хищников. За тем, что происходит на дне, также наблюдали скаты и черепахи.

Поздравлять морских животных с Рождеством уже стало традицией.