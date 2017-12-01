Незваный гость: в США во время занятий в школу ворвался олень и прокатился к выходу (видео)
10:49, 01 декабря 2017Курьёзы
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лень буквально пронесся по коридорам, перед выходом животное не удержалось на скользком полу и просто выкатилось из открытых дверей.
В школу в американском штате Миссисипи забежал молодой олень. Перепугались и ученики, и само животное.
Неожиданный визит оказался очень стремительным. Олень буквально пронесся по коридорам, перед выходом животное не удержалось на скользком полу и просто выкатилось из открытых дверей. К счастью, ни олень, ни дети не пострадали.
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