Незваный гость: в США во время занятий в школу ворвался олень и прокатился к выходу (видео)

В школу в американском штате Миссисипи забежал молодой олень. Перепугались и ученики, и само животное.

Неожиданный визит оказался очень стремительным. Олень буквально пронесся по коридорам, перед выходом животное не удержалось на скользком полу и просто выкатилось из открытых дверей. К счастью, ни олень, ни дети не пострадали.