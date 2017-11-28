РосТВ "сняло" Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ (видео)

Российская телерадиокомпания «Дон-ТР» показала в эфире телеканала «Россия 1» социальную рекламу профилактики ВИЧ с голливудским актером Райаном Гослингом.

С телеэкрана зрителей призвали узнать свой ВИЧ-статус. «На передовой незримой войны каждый сам за себя. Кто признает угрозу, сохранит здоровье», - говорит голос за кадром. В этот момент на экране появляются фотографии различных людей, среди которых и известный актер Райан Гослинг.

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