В Минске заметили водителя-"аладдина" - паркуется на ковре (фото)

В Минске во дворе одного из домов на улице Тургенева разместилась "ковропарковка". Как видно на фото, одно авто стоит на ковре.

"Люди тут же начали шутить: мол, кому нужно элитное место на парковке? Смеялись, что раз район у нас элитный, то и места обозначают интеллигентно — не какими-нибудь покрышками или стульями", - рассказала Onliner.by жительница дома.

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К вечеру место стало свободно, но на ковер свое авто никто не ставит. "Вероятно, люди считают, что владелец ковра после может предъявить претензии", — предположила читательница издания.

К слову, подобный случай парковки в столице Беларуси уже фиксировали этой осенью — тогда "его ворсейшество" постелили под "Запорожец".

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