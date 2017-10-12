В России мужчину оштрафовали за вождение "летающей Оки"

Жителя российского Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи рублей за управление летающим автомобилем. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рФ.

Автомобиль взлетал на высоту 25-30 метров.

"Подъемы аэростата выполнялись его владельцем в отсутствие у него действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации. Кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса «С»: без разрешения органов ОрВД и предоставления плана полета в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачево", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВодитель Tesla жестко проучил полицейского (видео)

Отмечается, что 10.08.2017 г. при помощи купола теплового аэростата владельцем вместо корзины был поднят автомобиль марки «Ока», что создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата.

После проверки ведомство возбудило административные дела.

Ранее в США девушка оригинально помешала грабителю угнать свою машину.