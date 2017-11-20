В Днепре покажут древнеегипетскую мумию, у которой украли ноги

В Днепре в стенах Днепропетровского национального исторического музея им. Т. И. Яворницкого открылась выставка, посвященная культуре древнего Египта и античности. Самым ярким и представленным экспонатом стала настоящая мумия.

Оказывается, мумия древнеегипетской женщины давно хранилась в фондах музея. Ее заказали из Египта на желание местного губернатора около 150 лет назад, говорится в сюжете ТСН.Утро.

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Судьба экспоната была нелегкой: она пережила войну, разорванные трубы в музейном хранилище и заморозки, когда в помещении не было отопления. А во время транспортировки из страны пирамид до Днепра кто-то украл ноги мумии.

Версии, для чего и кому они понадобились, впечатляют. Старший научный сотрудник исторического музея Екатерина Грищенко рассказала, что их измельчали и использовали как панацею от любых болезней, добавляли в краску ради особого оттенка, даже делали из них удобрения.

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