Этот неловкий момент: забавно гримасничающий Трамп рассмешил соцсети своим рукопожатием (фото, видео)

12:24, 13 ноября 2017
Курьёзы
1849 0

С Трампом произошел небольшой конфуз во время "перекрестного рукопожатия АСЕАН".

Twitter Ankit Panda

Во время саммита в Филиппинах с Дональдом Трампом произошел забавный конфуз. ​Пользователи соцсетей развесилило выражение лица американского президента во время рукопожатия АСЕАН, пишет АВС.

Во время групповой фотосессии на церемонии открытия саммита диктор объявил, что сейчас будет "рукопожатие АСЕАН" (во время которого нужно держаться перекрещенными руками сразу с двумя людьми).

Сначала Трамп просто скрестил руки перед собой и лишь после этого понял, что нужно взять за руку филиппинского президента Родриго Дутерте с одной стороны и вьетнамского президента Чан Дай Куанга с другой.

"Лицо Трампа на этом фото бесценно. Ему пришлось немного помучаться с перекрестным рукопожатием. Наконец ему удалось, и он со смехом отреагировал на неловкость", - прокомментировал пользователь Дэн Мерика.

"Пул, изучив фотографии, уточняет, что выражение лица Трампа во время рукопожатия представляло собой наигранную гримасу, а не улыбку", - пишет Кайл Гриффин.

Как сообщал УНИАН, Трамп в ответ на оскорбление со стороны КНДР назвал Ким Чен Ына толстым коротышкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #курьез с Трампом#смешное рукопожатие Трампа