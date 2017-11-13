Этот неловкий момент: забавно гримасничающий Трамп рассмешил соцсети своим рукопожатием (фото, видео)

Во время саммита в Филиппинах с Дональдом Трампом произошел забавный конфуз. ​Пользователи соцсетей развесилило выражение лица американского президента во время рукопожатия АСЕАН, пишет АВС.

Who doesn't love the ASEAN handshake? pic.twitter.com/nWOa2U6B5L — Ankit Panda (@nktpnd) November 13, 2017

Во время групповой фотосессии на церемонии открытия саммита диктор объявил, что сейчас будет "рукопожатие АСЕАН" (во время которого нужно держаться перекрещенными руками сразу с двумя людьми).

Сначала Трамп просто скрестил руки перед собой и лишь после этого понял, что нужно взять за руку филиппинского президента Родриго Дутерте с одной стороны и вьетнамского президента Чан Дай Куанга с другой.

Trump does the ASEAN-way handshake (via AP). pic.twitter.com/AEWB96WTxj — Kyle Griffin (@kylegriffin1) November 13, 2017

"Лицо Трампа на этом фото бесценно. Ему пришлось немного помучаться с перекрестным рукопожатием. Наконец ему удалось, и он со смехом отреагировал на неловкость", - прокомментировал пользователь Дэн Мерика.

"Пул, изучив фотографии, уточняет, что выражение лица Трампа во время рукопожатия представляло собой наигранную гримасу, а не улыбку", - пишет Кайл Гриффин.

Things got a bit awkward as Pres. Trump posed with world leaders for a group handshake at the beginning of the ASEAN summit in the Philippines. https://t.co/HZW5UwO6Gbpic.twitter.com/2bZnkTtrCy — ABC News (@ABC) November 13, 2017

Как сообщал УНИАН, Трамп в ответ на оскорбление со стороны КНДР назвал Ким Чен Ына толстым коротышкой.