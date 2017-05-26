В США девушка оригинально помешала грабителю угнать свою машину (видео)
10:01, 26 мая 2017Курьёзы
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Лежа на капоте едущей машины, она рисковала жизнью.
Женщина нашла способ помешать угонщику / Скриншот
В американском штате Висконсин храбрая женщина не дала злоумышленнику угнать ее машину, выпрыгнув на капот и закрыв собой лобовое стекло. Видео с камеры наблюдения обнародовало ВВС.
Читайте такжеВедущая погоды в США устроила переполох в прямом эфире из-за потерянной сережки (видео)28-летняя Мелисса Смитт заправляла машину в Милуоки и вышла из нее, не закрыв дверь. Грабитель подъехал на ту же заправку, и пока девушка отвернулась, сел на переднее сидение и поехал. Но тут владелица белого джипа выпрыгнула на капот и прижалась к лобовому стеклу, закрыв преступнику обзор. Он проехал так всего пару метров, а потом сдался и был вынужден выскочить из салона и запрыгнуть в авто к сообщникам.
Девушка в США оригинально отвоевала у грабителя свою машину
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