В США девушка оригинально помешала грабителю угнать свою машину (видео)

В американском штате Висконсин храбрая женщина не дала злоумышленнику угнать ее машину, выпрыгнув на капот и закрыв собой лобовое стекло. Видео с камеры наблюдения обнародовало ВВС.

Читайте такжеВедущая погоды в США устроила переполох в прямом эфире из-за потерянной сережки (видео)28-летняя Мелисса Смитт заправляла машину в Милуоки и вышла из нее, не закрыв дверь. Грабитель подъехал на ту же заправку, и пока девушка отвернулась, сел на переднее сидение и поехал. Но тут владелица белого джипа выпрыгнула на капот и прижалась к лобовому стеклу, закрыв преступнику обзор. Он проехал так всего пару метров, а потом сдался и был вынужден выскочить из салона и запрыгнуть в авто к сообщникам.