В России цыгане торгуют биткоинами с рук прямо на улице

В российском городе Обнинск цыгане нашли новый способ отъёма денег у населения: торговцы цыганской наружности обманывают горожан, желающих лёгкого заработка, продавая "дорогостоящие" монеты с изображением биткоина и обещая баснословный доход от резкого роста курса криптовалют, сообщает паблик "Типичный Обнинск".

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"Возле Аксёновского универмага мужчина купил два таких биткоина всего за тысячу рублей, однако, придя домой, резко разочаровался в подделке, продать которую не представляется возможным", - говорится в сообщении.