В России цыгане торгуют биткоинами с рук прямо на улице

18:22, 04 октября 2017
Курьёзы
197 0

Торговцы цыганской наружности продавали в России биткоины по тысяче рублей за штуку.

Иллюстрация REUTERS

В российском городе Обнинск цыгане нашли новый способ отъёма денег у населения: торговцы цыганской наружности обманывают горожан, желающих лёгкого заработка, продавая "дорогостоящие" монеты с изображением биткоина и обещая баснословный доход от резкого роста курса криптовалют, сообщает паблик "Типичный Обнинск".

Читайте такжеBitcoin установил новый рекорд - его стоимость превысила $4 тысячи

"Возле Аксёновского универмага мужчина купил два таких биткоина всего за тысячу рублей, однако, придя домой, резко разочаровался в подделке, продать которую не представляется возможным", - говорится в сообщении.

фото vk.com

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #биткоин в Украине#цыгане в России