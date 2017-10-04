В России цыгане торгуют биткоинами с рук прямо на улице
18:22, 04 октября 2017Курьёзы
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Торговцы цыганской наружности продавали в России биткоины по тысяче рублей за штуку.
Иллюстрация REUTERS
В российском городе Обнинск цыгане нашли новый способ отъёма денег у населения: торговцы цыганской наружности обманывают горожан, желающих лёгкого заработка, продавая "дорогостоящие" монеты с изображением биткоина и обещая баснословный доход от резкого роста курса криптовалют, сообщает паблик "Типичный Обнинск".
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"Возле Аксёновского универмага мужчина купил два таких биткоина всего за тысячу рублей, однако, придя домой, резко разочаровался в подделке, продать которую не представляется возможным", - говорится в сообщении.
фото vk.com
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