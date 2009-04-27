Россияне достигли Северного полюса на автомобилях

Участники Морской ледовой автомобильной экспедиции (МЛАЭ-2009) на двух машинах-амфибиях, оснащенных колесами с шинами низкого давления, в воскресенье достигли Северного полюса, говорится в сообщении на официальном сайте экспедиции.

"Поставлен новый абсолютный мировой рекорд. Никто и никогда не доезжал до Северного полюса на автомобилях", - говорится в сообщении.

Экспедиция отправилась к полюсу 20 марта с острова Голомянный (архипелаг Северная земля). Семь человек передвигались на двух шестиколесных машинах - "Емеля-1" и "Емеля-2", которые также тянули за собой прицепы. Руководит экспедицией конструктор обеих "Емель" Василий Елагин.

На обратном пути экспедиция пополнит запасы топлива на ледовом аэродроме "Барнео", а затем отправится к острову Средний.

РИА Новости