Обама в плавках появится на страницах американской прессы

Барак Обама появится на страницах американской прессы с голым торсом в купальных трусах

Соответствующая фотография будет опубликована в майском номере журнала "Вашингтониан". На своем сайте журнал уже развернул дискуссию по этому поводу. Читателям интернет-версии издания предлагается оценить смелый ход редакции. Читателей приглашают поделиться своим мнением, стоит ли публиковать подобные фото в американской прессе или просто высказать свое мнение по поводу телосложения американского лидера.

Майский номер "Вашингтониан" поступит в продажу сегодня.

Эхо Москвы