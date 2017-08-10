"Железнодорожные" приключения вице-премьера Украины: проводница ее не узнала, а начальница поезда пыталась угодить

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе проехалась в поезде "Укрзализныци". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сидим в первом и частично втором купе, отходим, пот течет... Еще поезд не тронулся, тут идет по коридору проводница и громко спрашивает, есть ли в вагоне Иванна Климпуш", - рассказывает вице-премьер министр.

Проводница, не узнав Климпуш-Цинцадзе, сказала, что ее вызывает штаб, и спросила: "А чего вас ищут? Вы что, какая-то террористка?".

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Далее начальница поезда по указанию своего руководства предложила вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции перебраться в спальный вагон, где есть кондиционер.

"Мне искренне жаль и растерянную начальницу поезда, и проводницу, которые реально тяжело и качественно работають в далеко не лучших условиях, и неожиданно оказались между молотом в виде своих грозных начальников и наковальней в виде совершенно странной непонятной вице-премьера", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян без предупреждения проехался в плацкартном вагоне из Киева до Днепра.