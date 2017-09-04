На корточках между пограничниками: в аэропорту Борисполя мужчина оригинально попытался избежать контроля (видео)

В Борисполе в аэропорту мужчина пытался вприсядку пройти мимо пограничного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Отмечается, что мужчина прибыл на линию паспортного контроля и, дождавшись своей очереди для прохождения контроля, решил обойти его.

«Присев на корточки, «изобретатель» пролез между кабинами, где пограничники осуществляют проверку документов. Мужчина был сразу замечен, а инспектор, который обнаружил нарушителя, задержал горе-путешественника и передал оперативным сотрудникам Госпогранслужбы для проведения фильтрационных мер», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Львовщине задержали 20 вьетнамцев-нелегалов

Во время беседы мужчина сообщил, что он житель Киева 1989 года рождения. Свои действия нарушитель сначала обосновал тем, что таким образом хотел проверить бдительность пограничников, а впоследствии сказал, что планировал улететь в Нью-Йорк, рейсов в направлении которого не было. Установить личность пока не удалось, документов при себе мужчина не имел, среди вещей у него было всего 45 копеек.

Сейчас нарушитель задержан до трех суток с целью установления личности, после чего он будет нести ответственность за свои действия согласно действующему законодательству.