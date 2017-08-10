Готовы нарушать закон: в Британии женщины умоляют красивого офицера арестовать их ради знакомства (видео)

13:07, 10 августа 2017
Курьёзы
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Полисмен стал знаменитым после того, как опубликовал видео, в котором говорит о неразумности гонщиков-скутеристов.

Женщины даже готовы покупать вкутери и нарушать закон / скриншот

В Великбритании привлекательный полисмен Рик Хит (Rich Heath), который опубликовал видео о безрассудных гонщиках-скутеристах покорил женскую часть соцсетей, пишет The DailyMail.

Правоохранитель и видео обратился с призывом помочь в поиске правонарушителей, однако женщины больше обратили внимание на внешность «красивого полицейского».

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Местные женщины умоляли офицера арестовать их, а некоторые даже шутили, что нарушат закон для того, чтобы приблизится к полисмену.

В комментариях женщины пишут: «красивый», «безупречный». Некоторые из представительниц прекрасного пола даже написали, что стоит купить мопед и гонять на нем ради того, чтобы он надел наручники. А само видео стало вирусным из-за привлекательной внешности полисмена.

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