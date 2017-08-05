Путин на отдыхе в Сибири снова похвастался голым торсом (фото)

14:52, 05 августа 2017
Мир
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На отдых в Сибирь властелин Кремля отправился вместе с министром обороны Шойгу.

Путин решил похвастаться своим торсом \ @dimsmirnov175

Несколько дней назад российский президент Владимир Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в Туву. Через некоторое время в сети появилась порция снимков Путина с голым торсом, передает tabloid.pravda.com.ua. Эти фотографии вызвали реакцию не только в Рунете, но и были опубликованы в ряде мировых СМИ.

Например, британское издание The Daily Mail и американский Time опубликовали фотосет Путина на отдыхе в Сибири.

Таке фото у себе розмыстило видання Time

Там Путин порыбачил под водой и подставил свой голый торс солнцу. Причем все это делалось на камеру.

Как отметило Daily Mail, своим обнаженным торсом, который он так любит демонстрировать, президент хочет показать, что он здоров и полон сил.

Кроме того, по мнению британского издания, этими фото Путин хочет привлечь внимание россиян к туристическим местам России и показать, что отдыхать можно, не выезжая за границу.

Как известно, в Туву и другие места России Путин ездит на рыбалку регулярно. Несколько лет назад он хвастался, что поймал 21-килограммовую щуку.

В 2011 году Путин погружался в Волгу вместе с Медведевым, а за год до этого вообще подстрелил кита.

Кроме этого, одна из российских журналисток Елена Руковцева на своей странице в соцсети рассказала, как доживала свой век щука, которую Путин подстрелил. По ее словам, щуку убили за три дня до того, как она попала на президентский крючок.

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