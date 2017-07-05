В ОАЭ женщина отдала своему уже женатому "жениху" $80 тысяч и машину

33-летняя женщина в ОАЭ лишилась 300 тыс. дирхамов ($81,7 тыс) из-за мужчины, который обманом убедил ее, что деньги пойдут на строительство их совместного дома перед свадьбой, сообщают "Русские Эмираты".

Читайте такжеВ ОАЭ движение на автостраде заблокировала пара любвеобильных верблюдов (видео)36-летний мужчина арабского происхождения сказал женщине, которая, как сообщается, имеет хорошую работу в Аль-Айне, что перед тем, как взять ее в жены, ему нужно достроить жилье. Он также пообещал, что впоследствии вернет ей деньги.

В официальных судебных документах говорится, что пара познакомилась в социальных сетях. Мужчина показал фотографии строящейся виллы своей «невесте». Женщина предоставила ему денежные средства, а также автомобиль стоимостью 250 тыс дирхамов ($68 тыс), который должен был стать семейным после заключения брака.

Через три недели после получения денег и машины мужчина перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения пострадавшей. Когда она решила подать жалобу, выяснилось, что мужчина уже женат и имеет четверо детей.

Мужчина обвинен в присвоении денег и машины под ложным предлогом.

Суд Аль-Айна по наказуемым проступкам обязал обвиняемого вернуть деньги и автомобиль.