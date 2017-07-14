Селфи за $200 тысяч: в США девушка разгромила экспонаты в галерее, делая фото (видео)
14:33, 14 июля 2017Курьёзы
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Девушка задела один из экспонатов, в результате чего один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.
Девушка задела экспонат и вызвала цепную реакцию / 14TH FACTORY
Посетительница галереи 14th Factory в американском Лос-Анджелесе разбила экспонаты стоимостью 200 тысяч долларов, делая селфи на их фоне, пишет Mashable.
Женщина присела на корточки перед одним из экспонатов, по-видимому, пытаясь сделать селфи, но не удержала равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.
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Как сообщает издание, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine. Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриеэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.
Как сообщал УНИАН, в США рабочий застрял внутри банкомата.
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