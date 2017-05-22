Мелания Трамп отмахнулась от руки мужа после прилета в Израиль (видео)
21:53, 22 мая 2017Курьёзы
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Трамп, похоже, попал в немилость своей жены Мелании.
Первая леди США Мелания Трамп не захотела брать за руку своего мужа, американского президента Дональда Трампа, в аэропорту Тель-Авива.
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Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале Politics Video Channel. На нем видно, как пара прибывает в аэропорт Израиля.
На видеозаписи президент США тянет руку к своей жене. Но Мелания сначала не обращает внимания на жест Трампа, а потом вообще легонько бьет его по ладони.
Как сообщал УНИАН, ранее Мелания Трамп спасла президента США от конфуза во время исполнения гимна США.
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