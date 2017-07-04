В Одессе мужчина в разгар лета решил "выгулять" лисий воротник (фото)
19:23, 04 июля 2017Курьёзы
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Мужчина в Одессе надел куртку с воротником из лисы в июле и стал "звездой" соцсетей.
В Одессе мужчина в жару напялил лисий воротник / фото odessa-life.od.ua
В Одессе был замечен мужчина, который в июльскую жару умудрился надеть куртку из свиной кожи, а поверх еще и воротник из лисы.
Соответствующие фото опубликовали в соцсетях, пользователи шутят, что в Одессе, конечно, в последние дни похолодало, но не столько же, передает "Одесская жизнь".
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"А может быть дело вовсе не в погоде, а в пресловутых одесских понтах", - пишут некоторые.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе заметили необычный гламурный автомобиль - BMW Z4, усыпанный стразами.
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