В Одессе мужчина в разгар лета решил "выгулять" лисий воротник (фото)

В Одессе был замечен мужчина, который в июльскую жару умудрился надеть куртку из свиной кожи, а поверх еще и воротник из лисы.

Соответствующие фото опубликовали в соцсетях, пользователи шутят, что в Одессе, конечно, в последние дни похолодало, но не столько же, передает "Одесская жизнь".

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"А может быть дело вовсе не в погоде, а в пресловутых одесских понтах", - пишут некоторые.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе заметили необычный гламурный автомобиль - BMW Z4, усыпанный стразами.