По Одессе колесит гламурный BMW - полностью обклеенный стразами (фото)

На одесском побережье замечен BMW Z4, усыпанный стразами. Необычный автомобиль, в частности, видели на 13-й станции Фонтана и у дельфинария "Немо", передает "Думская".

У одесского гламурного авто — именные номера с флагом Украины.

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Такой же родстер два года назад заметили в соседней Молдове. Тогда СМИ окрестили его "BMW Swarovski". 27-летней владелец машины — Виктор Данила из Кишинева — рассказал, что обклеил авто самостоятельно, на что у него ушло полгода и 250 тысяч камней. Кристаллами отделаны даже диски.