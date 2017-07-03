Автор блога о здоровом питании отравилась в прямом эфире (видео)

26-летняя автор блога о здоровом питании под ником Zhang в прямом эфире откусила часть темно-зеленого листа, похожего на Алоэ вера. Оказалось, что это не Алоэ.

Как сообщает Новое время со ссылкой на издание Shanghaiist, девушка перепутала растения и откусила кусок ядовитой Агавы американской, которая очень похожа на Алоэ.

После первого укуса она произносит: "Это здорово", - после второго - понимает, что что-то идет не так, а "Алоэ" очень горький.

Растение обожгло ей рот. В больнице девушке промыли желудок, чтобы вымыть сок Агавы и ей спасти жизнь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.