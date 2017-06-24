В Дубае объявлено о 50% скидках на оплату дорожных штрафов

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум объявил о 50-процентной скидке при оплате штрафов за нарушения ПДД, сделанные в 2016 году, сообщают Русские Эмираты.

Читайте такжеВ ОАЭ бизнесмен заплатил $5 миллионов за автомобильный номерСогласно постановлению правителя Дубая, сделанному за несколько дней до праздничных дней в честь окончания Рамадана, скидка будет применяться к штрафам за нарушения ПДД, сделанным в 2016 году. Постановление вступит в силу с 1 июля 2017 года и будет действовать до конца года.

Генерал-майор Абдулла Халифа Аль-Марри, шеф полиции Дубая, комментируя заявление шейха Мохаммеда сообщил, что скидка не будет применяется к штрафам за нарушения, сделанные в 2017 году.