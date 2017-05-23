В Дубае к 2030 году появится участок роботов-полицейских

В Дубае к 2030 году должен появиться первый полицейский участок, в котором служат только роботы. Также планируется, что четверть всех местных полицейских будут роботами, сообщает РБК, ссылаясь на Dubai Media Office.

Отмечается, что полиция Дубая взяла на работу робота REEM, спроектированного испанской компанией PAL Robotics. Он выйдет на службу 24 мая.

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Так, новый сотрудник представляет собой гуманоида ростом 1,67 метра с головой, двумя руками и сенсорным экраном в груди. Передвигается робот-полицейский на колесах. Указано, что робот будет патрулировать туристические места и торговые центры. Он может отвечать на вопросы, предоставлять информацию и принимать штрафы. Робот разговаривает на девяти языках.

Подчеркивается, что граждане смогут сообщать роботу о совершенных преступлениях, но расследованием будут заниматься живые люди. Так, REEM умеет распознавать лица, но точность распознавания составляет только 80%. Видео с камер сразу передается для анализа в командный центр.

Кроме того, дубайские правоохранители сообщили, что уже работают над следующей версией робота, который будет выполнять все функции настоящего полицейского. Тем не менее, носить оружие ему не доверят.