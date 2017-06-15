В Турции мужчина застрял в унитазе, пытаясь достать телефон: понадобилась бригада спасателей (видео)

В отчаянной попытке спасти упавший в общественный туалет смартфон мужчина просунул руку в трубу и уже не смог освободиться без помощи спасателей. Курьезный инцидент произошел в городе Ерзурум на северо-востоке Турции, сообщает The Mirror.

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Просунув руку в отверстие низкого больничного туалета и не обнаружив желанную добычу, мужчина понял, что его рука застряла слишком глубоко в канализационной трубе. Его крики о помощи услышали пациенты, они же вызвали спасателей.