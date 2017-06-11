В Сети набирает популярность новый флешмоб - с "живым" снарядом (видео)
05:17, 11 июня 2017Курьёзы
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В сети стартовал новый флешмоб #SquatYourDog.
Новый флешмоб набирает популярность / Скриншот
Американская модель и фитнес-блогер Алисия Грин предлагает использовать во время тренировки самый необычный спортивный снаряд - собственную собаку.
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Увидев видео Алисии, некоторые ее последователи придумали и другие оригинальные упражнения с "живым" снарядом. А затем и вовсе в сети стартовал новый флешмоб #SquatYourDog, что переводится как "приседай со своей собакой".
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