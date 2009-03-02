Врач посоветовал Уго Чавесу помолчать пару дней
09:19, 02 марта 2009Курьёзы
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|Уго Чавес
Об этом сам венесуэльский лидер рассказал в эфире своего еженедельного ток-шоу. Чавес посетовал, что молчание не станет для него лучшим лекарством. До сих пор ему удавалось воздерживаться от пламенных речей не больше суток. Президент Венесуэлы известен своими длительными выступлениями, он может говорить без остановки по 5-7 часов.
В ноябре 2007-го года эта несдержанность стало причиной дипломатического скандала. На заседании Ибероамериканского саммита Чавес начал перебивать премьер-министра Испании, и испанский король попросил его "заткнуться".
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