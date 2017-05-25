Жительница Калифорнии вышла замуж за железнодорожную станцию

Жительница Калифорнии вышла замуж за станцию железной дороги под названием «Дайдра» после 36 лет «влюбленности в нее». Об этом пишет Sun.

Кэрол Санта Фе из Сан Диего, штат Калифорния заявила, что «была без ума от железнодорожной станции ее города с 9 лет».

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Издание пишет, что сотрудница службы поддержки добровольцев каждый день едет на станцию, чтобы провести время со своей любовью.

Несмотря на то, что их брак юридически не оформлен, Кэрол утверждает, что они связали себя отношениями в 2015 году и даже отпраздновали прошлое Рождество вместе.