В Ростове памятник советскому солдату подписали с ошибкой (фото)

13:42, 15 мая 2017
Курьёзы
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Ошибку допустили в слове "героически".

Ошибка допущена в подписи на гранитной плите / фото vk.com/etorostovnadonu

В российском городе Ростов-на-Дону установили памятник советскому солдату с ошибкой в подписи на гранитной плите. Соответствующее фото опубликовано в сообществе «Это Ростов-на-Дону» в одной из соцсетей.

Отмечается, что на плите памятника, который установлен в Железнодорожном районе города, допущена ошибка в слове героический и написано «герочески».

vk.com/etorostovnadonu

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Теги: #памятник советскому солдату в Ростове