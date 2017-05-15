В Ростове памятник советскому солдату подписали с ошибкой (фото)

В российском городе Ростов-на-Дону установили памятник советскому солдату с ошибкой в подписи на гранитной плите. Соответствующее фото опубликовано в сообществе «Это Ростов-на-Дону» в одной из соцсетей.

Отмечается, что на плите памятника, который установлен в Железнодорожном районе города, допущена ошибка в слове героический и написано «герочески».