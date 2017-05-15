В Ростове памятник советскому солдату подписали с ошибкой (фото)
13:42, 15 мая 2017Курьёзы
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Ошибку допустили в слове "героически".
Ошибка допущена в подписи на гранитной плите / фото vk.com/etorostovnadonu
В российском городе Ростов-на-Дону установили памятник советскому солдату с ошибкой в подписи на гранитной плите. Соответствующее фото опубликовано в сообществе «Это Ростов-на-Дону» в одной из соцсетей.
Отмечается, что на плите памятника, который установлен в Железнодорожном районе города, допущена ошибка в слове героический и написано «герочески».
vk.com/etorostovnadonu
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