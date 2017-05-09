В Запорожье на акцию "Бессмертный полк" принесли портреты героев "Игры престолов" (фото)

В Запорожье на акцию "Бессмертный полк" активисты пришли с портретами героев известного сериала "Игра престолов". Об этом сообщает местное издание "061".

Правоохранители, которые следят за порядком, уже задержали и вывели из толпы трех провокаторов.

Несколько участников акции принесли на акцию иронично оформленные портреты с героями сериала "Игра престолов".

Как сообщал УНИАН ранее, в Запорожье под зданием мэрии произошли столкновения между представителями так называемого "Бессмертного полка" и проукраинскими активистами, среди которых немало ветеранов АТО. Как передает корреспондент УНИАН, сторонники «Бессмертного полка» вышли на свой митинг с советской символикой и георгиевскими лентами. Проукраинские же активисты попытались противостоять ходе, в некоторых из ее участников даже отобрали флаги. Дошло до небольших физических столкновений.