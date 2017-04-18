Испуганный дроном россиянин атаковал его воображаемыми гранатами (видео)

Испуганный дроном россиянин атаковал его воображаемыми гранатами. Ролик с «нападением» был опубликован в Facebook-сообществе«Видач».

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На видео преследуемый квадрокоптером мужчина пытается скрыться от преследования за припаркованными машинами и сбить его очередью из воображаемого пулемета.

Ранее в самолете скандальной американской авиакомпании пассажира ужалил скорпион.