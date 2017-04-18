Испуганный дроном россиянин атаковал его воображаемыми гранатами (видео)
11:24, 18 апреля 2017Курьёзы
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На видео мужчина пытается скрыться от преследования за припаркованными машинами и сбить квадрокоптер очередью из воображаемого пулемета.
facebook.com/vlentach
Испуганный дроном россиянин атаковал его воображаемыми гранатами. Ролик с «нападением» был опубликован в Facebook-сообществе«Видач».
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На видео преследуемый квадрокоптером мужчина пытается скрыться от преследования за припаркованными машинами и сбить его очередью из воображаемого пулемета.
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