Испуганный дроном россиянин атаковал его воображаемыми гранатами (видео)

11:24, 18 апреля 2017
Курьёзы
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На видео мужчина пытается скрыться от преследования за припаркованными машинами и сбить квадрокоптер очередью из воображаемого пулемета.

facebook.com/vlentach

Испуганный дроном россиянин атаковал его воображаемыми гранатами. Ролик с «нападением» был опубликован в Facebook-сообществе«Видач».

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На видео преследуемый квадрокоптером мужчина пытается скрыться от преследования за припаркованными машинами и сбить его очередью из воображаемого пулемета. 

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Теги: #Россия#атака#дрон