"Чужой на борту": в самолете скандальной американской авиакомпании пассажира ужалил скорпион (видео)

14:12, 14 апреля 2017
Курьёзы
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Нейтрализовать опасное существо помог сосед.

На борту скандальной американской авиакомпании пассажира ужалил скорпион /

Мужчина, летевший из американского Хьюстона в канадский Калгари как раз собирался поесть, когда почувствовал, как что-то шевелится в его волосах.

Оказалось, что это скорпион, когда пассажир пытался его смахнуть, тот атаковал обидчика.

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Нейтрализовать опасное существо помог сосед, который накрыл скорпиона чашкой, откинул в проход и раздавил.

Мужчина летел в самолете скандальной авиакомпании United Airlines, сотрудники которой ранее силой высадили пассажира.

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Теги: #самолет#скорпион#пассажир