В Огайо девушка с двумя сообщниками изнасиловала таксиста и украла у него 32 доллара

В американском Огайо по обвинению в изнасиловании и ограблении таксиста полиция арестовала 23-летнюю Бриттани Картер. Вероятный сообщник девушки, 23-летний Кори Джексон, также был обвинен в жестоком ограблении и соучастии в совершении изнасилования, пока остается на свободе.

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Как сообщает The Daily Mail, инцидент произошел 28 января, но СМИ стало известно о нем только сейчас.

По данным полиции города Файндлей, около 4 утра девушка и "двое темнокожих мужчин", один из них позже идентифицирован как Кори Джексон, вызвали такси службы Trinity Express, которое должно было забрать их из отеля TownPlace Suites.

В машине один из парней приставил нож к горлу 29-летнего водителя и девушка совершила действия сексуального характера. Убегая из машины, злоумышленники вытащили из кармана пострадавшего 32 доллара.

В 2016 году Картер дважды обвиняли в незаконном хранении и перевозке героина. Она находится в тюрьме графства Хенкок в ожидании $60,000 залога. Между тем, Кори Джексона разыскивают по обвинениям, связанным с изнасилованием и грабежом в январе, а также по подозрению в убийстве в Лиме, штат Огайо. Третьему сообщнику обвинений не предъявляют.