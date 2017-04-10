"Дякую тобі, дорогенька": Siri рассказала, чей Крым на самом деле (видео)

17:02, 10 апреля 2017
Курьёзы
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Голосовой помощник Siri рассказала, что Крым - это Украина.

Світ не визнає анексію Криму / okryme.com

Голосовой помощник компании Apple - Siri рассказала, чей Крым на самом деле. Об этом говорится в видео, которое выложил на своей странице Facebook журналист УНИАН Роман Цимбалюк.

Так, на видео если спросить у системы, например, о погоде в Украине, то она ответит, что Крым является территорией Украины.

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Как сообщалось, РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконными.

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Теги: #Крым#аннексия#Siri