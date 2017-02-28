Раскованная поза советницы Трампа затмила "светлые умы" на приеме в Овальном кабинете (фото)

На фото Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, даже не сняв туфли, и смотрит в мобильный телефон, пишет Русская служба BBC.

Снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями вузов и колледжей для афроамериканцев.

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Конуэй также сделала несколько снимков с Трампом и его гостями на мобильный телефон.

Пользователи социальных сетей обвинили Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту. "Так ни в коем случае нельзя делать в Овальном кабинете", - написал один из пользователей.

"Подумайте обо всех великих людях, сидевших на этом диване, и уберите ноги", - возмутился еще один пользователь.

Кроме того, советницу Трампа заподозрили в том, что она с пренебрежением отнеслась к этому мероприятию. "Теперь вы не можете ожидать от нас, чтобы мы серьезно воспринимали эту "встречу", когда она так организована", - написал гражданский активист Дерай Маккессон, защищающий права чернокожих граждан США.

Другие призвали не преувеличивать масштаб произошедшего. "Честно говоря, то, что сделала Келлиэнн Конуэй в Овальном кабинете, - это не самое худшая вещь, которая происходила здесь в последние месяцы", - считает еще один пользователь "Твиттера".

Многие сравнили фотографии Конуэй с фотографией бывшего президента США Барака Обамы, сделанной в 2013 году. На ней Обама поставил ногу на стол в Овальном кабинете.

Конуэй уже несколько раз критиковали за ее поведение. Ранее в эфире Fox News она призвала зрителей покупать товары из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. В комитете по этике конгресса США посчитали, что эти призывы неприемлемы.