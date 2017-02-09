В США сеть магазинов отказалась продавать коллекцию одежды дочери Дональда Трампа

В США сеть магазинов отказалась размещать у себя коллекцию дочери 45-го президента страны Дональда Трампа – Иванки, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что президент уже успел обвинить магазин в предвзятом отношении к его дочери. Трамп назвал отказ продавать вещи из коллекции Иванки нечестным решением сети.

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При этом сами представители сети отказ объясняют тем, что на вещи из коллекции президентской дочки упал спрос.

Как сообщал УНИАН ранее, пользователи соцсетей обратили внимание на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп "плохо" относится к своей жене, ныне Первой леди, Мелании. Даже на публичных мероприятиях она выглядит несчастной, и порой обреченной.

Через это в соцсетях начали активно распространяться большое количество мемов, фото и видео с соответствующим хэштегом #SaveMelania.