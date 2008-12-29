Президент Польши попал в рейтинг авторов самых глупых поступков

Президент Польши Лех Качиньский попал в рейтинг авторов самых глупых поступков, совершенных польскими политиками в 2008 году. Он подготовлен местными СМИ. В вину президенту Польши ставится его поездка на неформальный саммит лидеров стран Евросоюза в Брюссель, куда Лех Качиньский вылетел 7 ноября этого года, несмотря на резкие протесты главы кабинета Дональда Туска. Прибыв в столицу Бельгии, Лех Качиньский, однако, не пошел на дискуссию об августовских событиях на Кавказе, для участия в которой он, собственно, и вылетел на саммит.

Эхо Москвы