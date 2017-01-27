Робот, который обманул капчу, стал звездой интернета (видео)
На YouTube набирает популярность видео, на котором робот доказывает, что он - не робот.
Пользователь YouTube Matt Unsworth опубликовал кадры, на которых простой-робот-манипулятор, оснащенный парой декоративных глаз, орудует стилусом.
Неловко проводя им по тачпаду, робот успешно вводит капчу и доказывает, что он - не робот.
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Это вызывает восторг у других интернет-пользователей. Видео набрало больше 1,7 миллионов просмотров за три дня.
"Это маленький клик для робота, и большой клик для робототехники", - переиграл знаменитую цитату Нила Армстронга один из комментаторов.
"Когда роботы захватят мир, нужно будет доказывать капче, что ты не человек", - предположил другой комментатор.
Как сообщал УНИАН, недавно стая обезьян-лангуров приняла робота, который снимал видео о них, за живую обезьяну из стаи, и оплакивала его смерть, когда он упал с ветки.