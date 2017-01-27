Робот, который обманул капчу, стал звездой интернета (видео)

Пользователь YouTube Matt Unsworth опубликовал кадры, на которых простой-робот-манипулятор, оснащенный парой декоративных глаз, орудует стилусом.

Неловко проводя им по тачпаду, робот успешно вводит капчу и доказывает, что он - не робот.

Читайте такжеКитайцы создали робота-журналиста, способного за секунду написать заметку

Это вызывает восторг у других интернет-пользователей. Видео набрало больше 1,7 миллионов просмотров за три дня.

"Это маленький клик для робота, и большой клик для робототехники", - переиграл знаменитую цитату Нила Армстронга один из комментаторов.

"Когда роботы захватят мир, нужно будет доказывать капче, что ты не человек", - предположил другой комментатор.

Как сообщал УНИАН, недавно стая обезьян-лангуров приняла робота, который снимал видео о них, за живую обезьяну из стаи, и оплакивала его смерть, когда он упал с ветки.