"Ястреб" войны в Ираке не смог совладать с кусочком полиэтилена: соцсети высмеяли борьбу Буша с дождевиком

16:08, 21 января 2017
Курьёзы
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Пользователи Twitter высмеяли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который во время инаугурации президента США Дональда Трампа не мог справиться с пластиковым дождевиком.

/ twitter.com/OBuckleton

Об этом сообщает BuzzFeed.

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«Джорджу Бушу-младшему так стыдно находиться в компании Трампа, что он спрятался в пластиковом дождевике», - написал пользователь под ником OBuckleton.

Также пользователи обратили внимание на грустное лицо бывшего американского президента и удивились, что экс-глава государства, ответственный за военную операцию в Ираке, не может совладать с простым дождевиком.

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Теги: #Трамп#соцсети