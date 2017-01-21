"Ястреб" войны в Ираке не смог совладать с кусочком полиэтилена: соцсети высмеяли борьбу Буша с дождевиком
16:08, 21 января 2017Курьёзы
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Пользователи Twitter высмеяли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который во время инаугурации президента США Дональда Трампа не мог справиться с пластиковым дождевиком.
Пользователи соцсетей высмеяли борьбу Буша-младшего с дождевиком / twitter.com/OBuckleton
Об этом сообщает BuzzFeed.
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«Джорджу Бушу-младшему так стыдно находиться в компании Трампа, что он спрятался в пластиковом дождевике», - написал пользователь под ником OBuckleton.
Также пользователи обратили внимание на грустное лицо бывшего американского президента и удивились, что экс-глава государства, ответственный за военную операцию в Ираке, не может совладать с простым дождевиком.
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